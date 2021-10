Stor redningsaktion ved Oddesundsbroen

Både helikoptere og redningsfartøjer er i vandet for at undersøge en mulig drukneulykke. En mand er fundet livløs, fortæller vagtchefen

OPDATERET 11.49:

Politiet har fundet en livsløs mand, der fløjet til Aalborg Sygehus, oplyser Lars Even.

Klokken 08.59 blev politiet kaldt ud til en større redningsaktion ved Oddesundbroen ved Struer.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Lars Even til Ekstra Bladet.

- Vi kører en større aktion. Vi har fundet en bil syd fra Oddesundbroen, og har en mistanke om, at føreren af bilen er i vandet, siger han.

Politiet har sendt både redningshelikoptere og redningsfartøjer i vandet, hvor de altså forsøger at lokalisere en mand, som de mistænker for at være i vandet.

- Vi har fundet en livløs person i vandet, der er fløjet til Aalborg Sygehus

Opdateres ...