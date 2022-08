Stor sag om hvidvask er klar til afgørelse i retten

En sag om grov økonomisk kriminalitet er tæt på en afgørelse. Efter mere end et halvt år som varetægtsfængslet ventes en mand at være parat til at tilstå hvidvask af næsten 130 millioner kroner.

Københavns Byret vil behandle sagen på onsdag, fremgår det af en retsliste.

Den 45-årige mand blev anholdt ved en større politiaktion en morgen i december sidste år, og en dommer varetægtsfængslede ham 8. december.

Også tre andre mænd blev anholdt, da betjente opsøgte i alt otte forskellige adresser rundtom på Sjælland.

I flere forskellige selskaber var der blevet udstedt fiktive fakturaer for næsten 350 millioner kroner, lød den oprindelige vurdering fra Københavns Politi, som har samarbejdet med Skattestyrelsen og andre myndigheder.

Sigtelsen drejede sig om, at der på den måde var begået skattesvindel for 164 millioner kroner og momssvig for næsten 70 millioner kroner. Desuden var der også sket hvidvask.

Og det er netop hvidvask for et stort beløb, som den 45-årige mand stilles til regnskab for på onsdag. Hvis han tilstår, kan dommeren straks fastsætte en straf.

Byretten har blot afsat en formiddag til sagen. Alternativet - hvis han nægtede sig skyldig - var en behandling over et stort antal retsmøder.

I forbindelse med anholdelserne i december udtalte vicepolitiinspektør Peter Reisz sig om sagens tyngde.

- Vi har få sager, hvor vi er oppe i de her store pengebeløb, sagde han.

I forbindelse med aktionen beslaglagde politiet i øvrigt kryptovaluta og dyre designervarer.

Tidligere denne sommer - i juni - blev en mand i en anden stor sag idømt fængsel i fem år for at have skrevet falske fakturaer og medvirket til hvidvask af 353 millioner kroner.

Denne dom indgår i et sagskompleks, som politiet har efterforsket som 'Operation Outpay', og hvor der også er afsagt domme på fængsel i seks år.