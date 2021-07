Stor trafikulykke: Ni tilskadekomne

Politi og redningskøretøjer er lige nu til stede på Kalundborgvej ved Svebølle, hvor flere biler har været involveret i en stor trafikulykke. Der er ni tilskadekomne.

Tidligere på aftenen meldte politikredsen om fem personer i kritisk tilstand, men det tal er nu nede på to.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz.

- Det er en personbil, der kører ad Kalundborgvej mod Kalundborg, hvor føreren falder i søvn. Han kører over i modsatte kørebane og kører frontalt sammen med en bil, der kører mod Jyderup.

En tredje bil, der kørte bag bilen mod Jyderup, forsøgte at undvige, og her kørte den ind i autoværnet og i grøften.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er mistanke om, at føreren af bilen har været påvirket. Han er uskadt, og han har talt med politiet.

- Der er ni tilskadekomne, der er indbragt til forskellige sygehuse og også en enkelt, der er fløjet ind til Rigshospitalet.

- Ud af de ni vurderer vi nu, at der er to, der er i kritisk tilstand. Men det kører lidt op og ned, indtil vi får det fulde overblik derude.

Kort tid efter ulykken var seks ambulancer, en lægehelikopter og en akutbil på stedet sammen med flere patruljer.

Vagtchefen oplyser, at der er i hvert fald to børn involveret, men at begge børns tilstand betegnes som stabil.

Politiet er fortsat i gang med at danne sig et overblik over situationen.

Vagtchefen fortæller, at politiet har spærret Kalundborgvej af, så de kan arbejde i fred og ro. I et opslag på Twitter skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at vejen vil være spærret i flere timer.

