Stor ulykke: Mand anholdt for spirituskørsel

To personer er kørt på hospitalet efter et stort uheld på E20 Køge Bugt Motorvejen lørdag eftermiddag. En mand er nu sigtet for spirituskørsel og har fået beslaglagt sit køretøj

Fire personer er kommet til skade, og to er kørt på hospitalet efter et større uheld på Køge Bugt Motorvejen.

En mand er nu sigtet for spirituskørsel i forbindelse med trafikuheldet.

- Manden viste sig at have en promille, der var så høj, at vi har valgt at beslaglægge køretøjet, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahn til Ekstra Bladet.

Den sigtede skal nu tilses af en læge, og politiet arbejder på at sigte ham efter paragraffen om vanvidsbilisme.

'Mere end bare knubs'

Der var tidligere meldinger om fire lettere tilskadekomne, men det viste sig, at det i to af tilfældene var værre end først antaget.

- Vi meldte tidligere om lettere tilskadekomne, men det viser sig nu, at det var mere end bare knubs for to personer, fortæller vagtchefen.

De to tilskadekomne er nu kørt på hospitalet.