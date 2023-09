Storbrand i lagerhal: Hold jer væk!

En lagerhal i Kolding står i flammer mandag aften. Politiet anmoder om ro til arbejdet, der formentlig kommer til at fortsætte natten igennem

Mandag aften står en lagerhal på Stålvej i Kolding i flammer.

Det oplyser Bo Gøgsig, der er operationschef ved Trekantområdets Brandvæsen, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der er 14 køretøjer til stede, og at brandfolkene formentlig kommer til at arbejde på stedet natten igennem.

Den cirka 1200 kvadratmeter store lagerhal er fuld af elektronikskrot, og det er ikke nemt at arbejde på stedet.

- Det er noget besværligt noget at slukke. Der er store affaldsbunker inde i hallen, og halvdelen af bygningen er overtændt, siger han til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen indløb klokken 18.54 mandag aften.

Der er mandag aften brand i en lagerhal i Kolding. Brandvæsnet beder om arbejdsro. Foto: René Schütze

Hold jer væk!

Operationschefen har dog en appel til de nysgerrige - bliv væk. Brandvæsnet skal nemlig have plads til at hente vand til slukningsarbejdet i en nærliggende sø.

- Vi vil gerne have arbejdsro. Vi kører frem og tilbage i pendulfart, siger han.

Billeder fra stedet viser, at der stiger kraftig, sort røg op fra lagerhallen, men operationschefen oplyser, at røgen ikke giver anledning til noget varsel.

Han fortæller også, at der ikke er nogen personskade i forbindelse med branden.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.