Storbritannien forbyder lattergas: Kan give 14 års fængsel

Det venter nu endnu hårdere straffe for briter, der sælger, producerer eller besidder lattergas.

Regeringen i Storbritannien vil nemlig gøre lattergas til et såkaldt 'klasse C'-stof, og det rykker altså strafferammen for salg, produktion og besiddelse op i en helt anden liga.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Det kommer fremover til at koste op til 14 års fængsel at sælge eller producere stoffet, mens ulovlig besiddelse kan give op til to års fængsel.

The Guardian skriver, at der har været 36 dødsfald i Storbritannien, der var relateret til brug af lattergas mellem 2001 og 2016.

Kritik fra rådgivende panel

Debatten om lattergas har fremprovokeret revner internt i den britiske regering.

En talsmand fra den britiske regering har kaldt brugen af lattergas for 'antisocial opførsel', og at der nu skal 'ryddes op i gaderne', mens den britiske regerings rådgivende panel på narkotika-området flere gange tidligere har udmeldt, at strafferammen er disproportional i forhold til forbrydelsen. Panelet mener ikke, at stoffet gør skade nok på brugerne til at retfærdiggøre den hårde straf.

Rådet er også bekymrede for, at misbrugere ikke vil søge den rette hjælp, hvis straffen øges.

Det sætter dog ikke en stopper for lovstramningen, der træder i kraft i det nye år.

12 procent har prøvet det

I Danmark er det ulovligt at sælge og besidde lattergaspatroner til rusmiddel-brug, og det kan give bøder på op mod 50.000 kroner.

Sundhedsstyrelsen skrev i en rapport fra 2019, at 12 procent af de 15-25-årige på gymnasiale uddannelser havde prøvet at indhalere stoffet fra de sølvgrå gaspatroner.

I Danmark er der ifølge Sundhedsstyrelsen rapporteret tre dødsfald i forbindelse med brug af lattergas i perioden mellem 2007 og 2019.