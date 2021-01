Store sne-problemer: Motorvej spærret flere steder

Større snemængder onsdag aften har ført til store problemer på Vestmotorvejen omkring Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Motorvejen er således i skrivende stund spærret to steder.

Dels er den spærret i østgående retning mellem frakørsel 40a og 40b vest for Slagelse, mens vejen er spærret i begge retninger mellem frakørsel 37 og 38 øst for Slagelse.

- Vi oplever desværre det samme fra år til år, at der er nogle lastbiler, der ikke kan komme op ad bakken mellem 40b og 40a, så der er helt spærret i østgående retning, siger vagtchef Lars Denholt til Ekstra Bladet.

Lastbiler i sammenstød

På den anden side af Slagelse er det gået mere voldsomt for sig, hvilket altså har medført en totalt spærret motorvej.

- Lige efter frakørsel 38 er der et modulvogntog der er kørt gennem midterautoværnet og har ramt en anden lastbil, så der er fuldstændig spærret i begge retninger, siger vagtchefen.

Han fortæller, at der ikke er meldinger om tilskadekomne trods det umiddelbart voldsomme uheld.

- Især i sådan et vejr er det ikke så nemt at få sådan et vogntog væk, så der kan godt gå lang tid, før der er ryddet på stedet, siger Lars Denholt.

Sluk ikke motoren

Han fortæller, at bilister, der kører i vestgående retning, skal køre af motorvejen ved Sorø, hvorefter de kan køre på igen på tilkørsel 38.

Kommer man fra vest skal man dog køre fra ved frakørsel 40b og køre ad landevejen hele vejen til Sorø, før man skal køre på motorvejen igen.

- Vi er klar over, der sidder en del biler og lastbiler fanget ved uheldene derude, og vi arbejder på at få gjort plads til, at de kan komme derfra. I mellemtiden opfordrer vi folk, der holder i kø, til at holde deres bil i tomgang, for vi oplever desværre tit, at folk slukker motoren og holder aircondition kørende, og så er der ikke noget strøm på batteriet, når de vil i gang igen, siger Lars Denholt.

Det er endnu uvist, hvornår motorvejene vil åbne igen, men det forventes at ske i løbet af natten.

Imens har vagtchefen en opfordring til bilister i området.

- Hele området i det vestlige Sjælland har været hårdt ramt af sne, der bliver liggende, så med mindre det er meget nødvendigt at køre ud, vil vi opfordre folk til måske at blive hjemme, siger han.