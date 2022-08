Storebæltsbroen åbnet igen efter alvorlig ulykke

Opdatering: Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi skriver nu på Twitter, at der ryddet op ved betalingsanlægget, og trafikken igen er åbnet i begge retninger. Dog er de tre baner længst mod venstre i retning mod Sjælland stadig lukkede.

Et stort færdselsuheld er lørdag fundet sted på betalingsanlægget på Storebæltsbroen.

Det bekræfter vagtchef hos Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi Lars Denholt over for Ekstra Bladet.

- En personbil er kommet kørende fra Fyn med høj hastighed, og den påkører en bil, der holder ved Brobizz-området. Bilen med høj hastighed rammer det andet køretøj og kiler sig ind under den, siger han.

Mulig forbindelse til andet uheld

Han forklarer yderligere, at bilen, der kørte med høj fart, kan havde forbindelse til et mindre færdselsuheld i Nyborg.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi afventer lige nu bekræftelse fra Fyns Politi, men ifølge Lars Denholt passer det med tidsperspektivet.

Klokken 11.02 modtager de en anmeldelse for hasarderet kørsel på Storebæltsbroen, og klokken 11.06 får de anmeldelsen på ulykken ved betalingsanlægget.

De involverede i ulykken er ude af bilerne, og de bliver i skrivende stund tilset i ambulancerne. Han formoder, der er sket tilskadekomst, men yderligere kan Lars Denholt ikke på nuværende tidspunkt oplyse.

Der er desuden en lægehelikopter på stedet.

- Hold til højre

Trafikken mod Fyn glider stille og roligt igen, og de begynder at lukke trafik mod Sjælland igennem igen.

Her opfordrer han billister til at trække til højre, når de skal igennem betalingsanlægget.

Her er der tre baner for kort og kontant og to baner for Brobizz.

Det er endnu ukendt, hvornår de forventer at være færdige på stedet, siger Lars Denholt.

Ekstra Bladet følger sagen ...