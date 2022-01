Storebæltsbroen lukket

Opdateret klokken 19.00: Broen er genåbnet for trafik i retning mod Fyn.

Storebæltsbroen er mandag aften lukket i retning mod Fyn.

Det oplyser Sund og Bælt på Twitter.

Her regner man med, at broen først åbner igen for biltrafik ved 19-tiden. Der forventes derfor, at der vil være en del kødannelse.

Anden gang

Det er anden gang, at trafikken lukker i retning mod Fyn mandag.

En lastbil var nemlig mandag morgen væltet mellem pylonerne på Storebæltsbroen i retning mod Fyn. Det påvirkede trafikken, og der var i retning mod Fyn kun åbent i en vognbane.

I første omgang var broen dog helt lukket for trafik mod Fyn, men omkring klokken 7.45 kunne politiet oplyse, at et spor var genåbnet.

'Det er nu lykkedes for brandvæsnet at sikre lastbilen på stedet, og vi åbner nu den ene vognbane i retning mod Fyn. Vi råder bilisterne til at køre forsigtig og udvise hensyn ved passage af broen,' skrev politiet således på Twitter.

Tidligere på morgenen fortalte vagtchef Lars Denholt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der var politi og redningskøretøjer på stedet efter uheldet.

Opdateres ...