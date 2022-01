Storebæltsbroen spærret efter uheld

Mandag morgen er Storebæltsbroen spærret i retning mod Fyn.

Det skyldes et trafikuheld, hvor en lastbil er væltet og ligger på tværs af vejbanerne, oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

- Vi ved ikke noget om tilstanden på chaufføren endnu. Vi er landet derude og er i færd med at forsøge at få bilerne på broen væk og få frigjort den ene vejbane, fortæller politiets vagtchef Lars Denholt.

Han tilføjer, at blæsten 'besværliggør aktionen'.

- Når det blæser så meget, som det gør lige nu, er det ikke lige til at få flyttet sådan en lastbil.

- Men vi arbejder så hurtigt, vi kan. Jeg vil anbefale, at bilister kører af motorvejen og finder et sted at drikke en kop kaffe, mens de venter, siger vagtchefen.

Fraråder kørsel på flere broer

Natten til mandag har været præget af kraftigt blæsevejr.

- Det har blæst godt hele natten, og det gør det stadig her i morgentimerne med en hård vind til kuling fra nordvest og vindstød, der er tæt på stormstyrke over Nordøstsjælland og Bornholm, sagde vagthavende meteorolog ved DMI Anja Bodholdt tidligere.

DMI melder desuden, at der nogle steder er risiko for forhøjet vandstand.

Den voldsomme blæst har ført til, at kørsel med vindfølsomme køretøjer frarådes på flere broer. Det gælder Vejlefjordbroen, Farøbroerne og Øresundsbroen.

På Storebæltsbroen er kørsel med vindfølsomme køretøjer forbud.

