Storfisker frifundet i sag om snyd med kvoter

Storfisker Henning Kjeldsen og flere medtiltalte er mandag blevet frifundet i sag om snyd med fiskekvoter. Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse

Henning Kjeldsen blev sidste år idømt en bøde på 54 millioner kroner for at have tilegnet sig en større mængde fiskekvoter, end reglerne tillader.

Såvel i byretten som i landsretten har det været et tema, hvorvidt det overhovedet var strafbart.

I landsretten blev den del af sagen udskilt til særskilt behandling, fortæller advokat Niels Christian Strauss. Han repræsenterer en revisor, der i byretten blev dømt i samme sag.

Landsretten har mandag truffet afgørelse vedrørende det spørgsmål.

I modsætning til byretten mener landsretten ikke, at der er hjemmel i lovgivningen til at straffe. Dermed er hele sagen fejet af bordet.

- Vi er meget glade for den afgørelse, som vi har ventet på i så mange år, og vi er glade for, at landsretten er nået frem til så klar en afgørelse, siger Niels Christian Strauss.