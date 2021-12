Storm lukkede kortvarigt Storebæltsbroen for al biltrafik

Storebæltsbroen var i en kort periode tidligt torsdag morgen lukket for al biltrafik på grund af storm.

Lidt før klokken 05.00 oplyser Sund & Bælt på Twitter, at der igen er åbent for al biltrafik, mens vindfølsomme køretøjer fortsat er forbudt.

Lukningen af al biltrafik skyldtes vindstød på over 25 meter i sekundet, fortalte vagtchef Stefan Jensen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Onsdag aften oplyste Sund & Bælt på Twitter, at vindfølsomme køretøjer er forbudt på grund af kraftig blæst.

Sund & Bælt oplyste klokken 03.30, at varslingen for vindfølsomme køretøjer forventes at blive ophævet klokken 12.00 torsdag.

Vindfølsomme køretøjer er eksempelvis biler med campingvogne eller anhængere eller lastbiler med ingen eller meget let last. Busser og varebiler kan ligeledes være vindfølsomme.

På Øresundsbroen bliver det torsdag morgen frarådet at passere med vindfølsomme køretøjer. Varslet forventes at blive ophævet klokken 11.00, skriver Vejdirektoratet på Twitter klokken 05.00.

Onsdag aften advarede Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om, at alle danskere risikerer at stå op til trafikproblemer forårsaget af glatte veje torsdag morgen.

Det skyldes, at store mængder nedbør onsdag og et kraftigt dyk i temperaturerne onsdag aften.

Onsdag eftermiddag og aften lammede en snestorm trafikken i Nordjylland.

Under snestormen stod både togtrafik, busdrift og fly stille, mens politiet opfordrede alle borgere til at blive indendørs.

Natten til torsdag skriver Nordjyllands Politi på Twitter, at et stort oprydningsarbejde fortsat er i gang, men at det hele begynder at løsne lidt.