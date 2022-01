Stormen Malik har kostet mindst to liv i Storbritannien

Stormen Malik har lørdag krævet mindst to dødsofre i det nordlige Europa.

En niårig dreng blev lørdag eftermiddag dræbt, da et træ væltede i stormen og ramte ham. Ulykken skete i Staffordshire i England, skriver Sky News.

I Skotland mistede en kvinde livet, da hun blev ramt af et træ i byen Aberdeen. Det oplyser skotsk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

På Skotlands østkyst er der målt vindstød op til næsten 140 kilometer i timen.

I det sydlige Norge blev indbyggerne i 20 huse evakueret på grund af stenskred, der skyldes stormvejret, skriver nyhedsbureauet NTB.

I Sogndal er et udhus blevet knust i et stenskred, hvor en tonstung sten væltede ned over det.

Lørdag kunne de fleste beboere vende tilbage til deres huse, efter at området var undersøgt af geologer. Fire huse er dog stadig evakuerede, fordi de ligger et sted, hvor der er fare for stenskred.

I samme distrikt har et andet stenskred helt blokeret en vej. Den vil tidligst kunne åbnes igen søndag formiddag, meddeler norske myndigheder ifølge NTB.

Mange færger er indstillet, og i de norske fjelde er overgangene lukket.

Også på Sveriges vestkyst er flere togafgange aflyst, og broer er lukket.

De svenske meteorologer har udsendt et såkaldt orange vejrvarsel, som er det næstalvorligste. Det gælder for store dele af vestkysten, Skåne og det sydvestlige Småland.

Risikoen for strømafbrydelser og væltede træer er stor, advarer svenske beredskabsmyndigheder.

De svenske redningstjenester er også bekymrede for, om stormen giver forhøjet vandstand.

- Vi ligger et udsat sted, og vandstanden kan stige med halvanden meter. Bølgerne kan blive op til tre meter, siger Jonas Hemert, der er chef ved redningstjenesten i det nordvestlige Skåne, til nyhedsbureauet TT.

I Tyskland har meteorologerne advaret om, at stormen rammer den nordøstlige del af landet og ventes at nå sit højeste i løbet af natten. Der kan komme oversvømmelser ved kystområderne.

I delstaterne Schleswig-Holstein, Sachsen og Bremen er redningstjenester flere gange blevet kaldt ud på grund af væltede træer, løse tagsten og andre skader, der er forårsaget af stormen.

Schleswig-Holsteins alarmcentral har på fire timer fået omkring 200 opkald, siger en talsmand.

Adskillige tog er aflyst i det nordlige Tyskland.

Også i det nordlige England er der meldinger om skader. Over 60.000 huse har ikke noget strøm som følge af stormen.