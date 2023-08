Stormløb på politiet: Skudt i lysken

Det var med en hammer i den ene hånd, at en 43-årig mand sent lørdag aften gik til angreb på betjente fra Fyns Politi, men i stedet endte med at blive skudt i lysken i højre side.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Fyns Politi fik lørdag aften klokken 22.50 en anmeldelse via alarmcentralen 112 om husspektakler og vold på en adresse i landsbyen Gelsted mellem Middelfart og Assens, og mindre end en halv time senere var betjente massivt fremme på stedet.

De mødte en stærkt oprevet og meget aggressiv 43-årig mand, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger fór frem mod betjentene med en hammer i den ene hånd.

Flere varselsskud

Da han ikke reagerede på betjentenes formaninger, råb og advarsler, men tværtimod fortsatte stormløbet frem mod dem, blev der affyret flere varselsskud.

Da manden fortsat ikke reagerede på varselsskuddene, blev politiets tjenestepistoler rettet mod manden, og ét skud ramte ham i lysken.

Det præcise antal skud, der blev affyret, er ukendt for offentligheden, for det indgår i undersøgelserne fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som altid kommer ind i efterforskningerne, når politiet har afgivet skud.

Skud i især lysken er meget alvorlige, fordi det ikke alene er forbundet med stærke smerter, men også risiko for stort blodtab, hvis det har ramt én af hovedpulsårerne.

Uden for livsfare

Efter at politiet havde pacificeret den 43-årige på gårdspladsen blev redningsfolk tilkaldt, og han blev i hast kørt til akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital (OUH) og senere samme nat opereret.

Hele søndagen var han fortsat indlagt, og en kilde bekræfter over for Ekstra Bladet, at det også er tilfældet mandag. Han rapporteredes dog søndag uden for livsfare af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Hvorvidt den 43-årige vil blive sigtet for sit stormløb mod betjentene som vold eller forsøg på vold mod tjenestemand, er uafklaret. Anklagemyndigheden på Fyn fortæller til avisen, at man endnu ikke har rejst nogen sigtelse, og det er uvist, om eller hvornår det sker.

Dømt flere gange for voldtægt

Den 43-årige mand, som sent lørdag aften gik til angreb på flere fynske betjente med en hammer, er ikke noget uskrevet blad hos politiet og domstolene. Tværtimod.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er manden nemlig dømt flere gange for blandt andet voldtægt.

I 2000 blev han idømt to et halvt års fængsel for to voldtægter mod helt unge piger på bare 13 år og 14 år. Begge voldtægter fandt sted i Odense, hvor den dengang 20-årige mand boede. Senere flyttede han til Middelfart.

Efter at have været løsladt og på fri fod i bare tre måneder fra den første voldtægtsdom begik han på ny voldtægt mod en 15-årig pige i Erritsø ved Fredericia.

Pigen var på vej hjem fra en nytårsfest, da hun i de tidlige morgentimer blev det tilfældige offer for det, der senere af retten blev kaldt en særdeles grov voldtægt både analt og vaginalt.

Det kostede ham i 2003 seks års fængsel primært for voldtægten, men også tre røverier begået mod en tankstation, en bagerforretning og en nærbutik i Fredericia.