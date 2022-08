Storsvindler idømt fængsel for millionsvindel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den 45-årige storsvindler Hassan Ahmed - tidligere Hasnat Siddique Ahmed - er onsdag idømt fem års fængsel, da han erkendte sig skyldig i hvidvask for 128 millioner kroner.

Dansk-pakistaneren var iført en hvid, tætsiddende Prada-skjorte, sandfarvede chinos og brune loafers, da han blev ført ind i retslokalet og tog plads i vidneskranken. Her forklarede han let og elegant sine arbejdsmetoder med den omfattende hvidvask som om enhver nemt kunne forstå det.

Både anklager og dommeren måtte dog flere gange spørge ind for at sikre sig, at de havde forstået metoderne korrekt.

Hassan Ahmed forklarede, at det hele handlede om 'cash out', altså at få kontanter ud. Han forklarede endvidere, at hvidvasken foregik fra virksomheder med stråmænd som direktører gennem bankoverførsler til såkaldte Hawala-mænd i udlandet eller gennem køb af guld. Selv tjente han to procent på overførslerne.

Specialanklager Susanne Bitsch kaldte det for 'et ualmindeligt professionelt set-up'.

Svindlet for millioner før

Det er dog ikke første gang, at den 45-årige dansk-pakistaner skal bag tremmer for økonomisk svindel. I april 2015 blev han idømt tre år og seks måneders fængsel samt en svimlende bøde på 46,8 millioner kroner for at have snydt Skat for millioner af momskroner.

Han har sidenhen skiftet navn fra Hasnat Siddique Ahmed til Hassan Ahmed.

Dengang foregik svindlen gennem handel med mobiltelefoner, iPads og playstations i en såkaldt momskarrusel. Under retssagen forklarede han, hvordan han brugte stråmænd i form af direktører i andre selskaber, som han reelt set selv styrede.

Tråde til terrornetværk

Både Jyllands-Posten og Information har sidenhen afdækket, hvordan en nordafrikansk stråmand, som nu den nu 45-årige Hassan Ahmed brugte, havde forbindelse til al-Qaeda.

Dengang skulle den svindeldømte endvidere have forklaret, at han aldrig havde mødt stråmanden med forbindelser til terrornetværket. Han var blot i besiddelse af stråmandens CPR-nummer, som han var rejst ind i Danmark for at få.

Ifølge Information blev den nordafrikanske stråmand overvåget af spansk politi på grund af sine relationer til medlemmer af al-Qaeda, mens han på papiret var direktør i Danmark.

Stor anholdelsesaktion

Hassan Ahmed blev anholdt sammen med tre andre mænd i en koordineret aktion 7. december sidste år og har siden siddet varetægtsfængslet.

Her stod politiet klar klokken 07 om morgenen på otte adresser rundt omkring på Sjælland, hvor de anholdt i alt fire mænd og sigtede dem for økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, moms- og skattesvig, for et svimlende beløb på 225 millioner kroner.

Sagen har fået navnet 'Operation Ozark' af politiet, hvilket også fremgik af dokumenterne, da de onsdag blev vist i Københavns Byret.

Hassan Ahmed modtog dommen og blev desuden idømt en tillægsbøde på 128 millioner kroner. Dommeren besluttede, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet frem til afsoning.