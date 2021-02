Stort drama under gigantisk hashaktion

Seks mænd i alderen 20 til 66 år er onsdag ved Retten i Nykøbing Falster blevet varetægtsfængslet frem til 22. marts i en sag, der handler om indsmugling af 440 kilo hash til Danmark.

Det fortæller anklager Skipper Falsled fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Af de seks er to af mændene makedonske statsborgere på 32 og 66. De blev sammen med fire danske statsborgere anholdt tirsdag eftermiddag på en adresse ved Nakskov, hvor politiet slog til i en koordineret aktion i samarbejde med Særlig Efterforskning Øst og Vest.

På stedet beslaglagde politiet ud over hashen 1,1 millioner kroner i kontanter. Alle seks nægter sig skyldige i de sigtelser om hashsmugling, der er rejst, oplyser Skipper Falsled til Ekstra Bladet.

- De blev fængslet af hensyn til efterforskningen og for de to makedoneres vedkommende også på grund af unddragelsesrisiko. Det frygtes, at de to vil forlade landet, hvis de er på fri fod, fordi de ikke har nogen tilknytning til Danmark, forklarer Skipper Falsled.

Ekstra Bladet har talt med en mand, som bor i den ældre landejendom, hvor dramaet fandt sted på en mindre plads bag ejendommen. Han udtaler sig under forudsætning af ikke at få sit navn nævnt på grund af sagens indtil videre uklare omstændigheder.

Ekstra Bladet kender identiteten på manden.

Politiet kom blæsende

Det var alene mandens kone, der var hjemme, da politiet slog til. Manden fortæller, at hun forinden blev ringet op af en af de nu fængslede, som er den eneste med et danskklingende navn blandt de anholdte. Den fængslede, som er 20 år, driver et hjemmeservice-firma på egnen. Han har ifølge parret tidligere hjulpet de to med at lægge fliser.

- Han spørger, om han må komme forbi, for de har noget, de skal omlæsse fra en lastbil, siger manden til Ekstra Bladet.

Den nu fængslede fik lov til at låne pladsen, som hører til landejendommen. Også fordi parret har kendt manden gennem længere tid.

- Jeg var lidt overrasket over, at han ringede, for jeg har faktisk ikke talt med ham i lang tid. Men vi kender ham som en sød fyr, så derfor sagde vi ja, forklarer manden.

Klokken 13.30 ankom en lastbil, som var indregistreret på bulgarske plader. I den sad to chauffører. Desuden kom flere mænd til.

- Kort efter kom politiet blæsende, og folk flygtede til højre og venstre ud over markerne, forklarer manden til Ekstra Bladet.

Alle seks blev siden indhentet og anholdt.

Flere anholdelser

Efterfølgende har politiet ransaget flere adresser. Politiinspektør Kim Kliver fortalte inden grundlovsforhøret, at politiet ikke kan udelukke, at efterforskningen vil føre til flere anholdelser.

- Alene ud fra den store mængde beslaglagt hash er vi overbeviste om, at stoffet er tiltænkt et langt større geografisk område, siger Kim Kliver.

- Vi skal bruge den kommende tid til at gennemgå alt det materiale, der nu er tilvejebragt, og jeg kan i den forbindelse ikke udelukke flere anholdelser, fortsætter han.

Ekstra Bladet har foreholdt Skipper Falsled de observationer, som parret på landejendommen har gjort sig, men Falsled har på grund af dørlukningen i retten ikke mulighed for at kommentere oplsyningerne.