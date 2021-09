Stort drama ved gymnasium

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Nordsjællands Politi rykkede tidligt mandag eftermiddag ud til et 'mistænkeligt forhold' ved Frederiksborg Gymnasium i Hillerød.

Omkring klokken 14.10 mandag eftermiddag oplyste politiet, at deres tilstedeværelse skyldtes en bevæbnet person i området.

'Vores tilstedeværelse skyldtes en anmeldelse om en person med en kniv, som gik i skovområdet øst for gymnasiet. Vi har pågrebet personen, og episoden havde ingen relation til gymnasiet,' lød det fra Nordsjællands Politi.

Omkring klokken 13.30 afblæste politiet alarmen ved Frederiksborg Gymnasium, men de forblev i området med tryghedsskabende patruljer.

Lærere sad i møde

Ekstra Bladet talte kort efter klokken 14 med vicerektor på gymnasiet Anders Jensen. Han fortæller, at lærerne sad i et ledelsesmøde, da politiet pludselig kom ind og sagde, at lærerne skulle få alle eleverne ind i klasselokalerne.

- Eleverne fik at vide, at de skulle blive der, indtil de hørte andet. For et kvarter siden fik de så lov til at komme ud igen, siger han.

Han oplyser videre, at lærerne snart bliver debriefet af politiet. Anders Jensen havde ikke selv observeret nogen form for trusler mod gymnasiet, før politiet kom.