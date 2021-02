Stort fund: 186 kilo narko gemt i sportstasker

Tolderne gjorde et bemærkelsesværdigt fund, da de fandt knap 200 kilo narkotika

186 kilo. Så meget narko fandt de danske toldere ved den dansk-tyske grænseovergang ved Kruså, da de stoppede en varevogn.

Varevognen var blevet taget ud til kontrol, og under ransagningen fandt politiet flere tasker med i alt 172 kilo hash og 14 kilo kokain. Narkotikaen var vakuumpakket og pakket ned i flere sportstasker, der lå skjult i lastrummet.



Taskerne lå ifølge Toldstyrelsen godt gemt i lastrummet. Foto: Toldstyrelsen

- Det var en konkret mistanke, der fik tolderne til at standse varevognen, og den mistanke viste sig at være velbegrundet, siger Henrik Pagh Kold, der er kontorchef i Toldstyrelsen, til styrelsens hjemmeside.

Episoden fandt sted tilbage 17. juli 2020, men på grund af efterforskningen er det først nu, at Toldstyrelsen offentliggør historien med billeder af fangsten.

Føreren af bilen er en 27-årig hollandsk mand. Ud fra et tweet fra anklagemyndigheden i Sydjylland fra 22. december fremgår det, at manden blev idømt ni års fængsel og udvisning for bestandigt.