Stort fund: Anholdt med 300 kilo fyrværkeri

Politiet havde ret i deres mistanke, da de natten til fredag besluttede sig for at lave et rutinetjek på en varebil i en rundkørsel ved Randers.

Her fandt de nemlig flere hundrede kilo fyrværkeri i varevognens bagagerum.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Betjentene fik hurtigt varevognen ind til siden og kontakt med føreren, der oplyste sit navn og cpr-nummer. Han fortalte, at han havde glemt sit kørekort og ikke havde andet ID på sig.

Manglede mærkater

Ved et hurtigt kig i bilen, viste det sig, at varerummet var delvist fyldt med kasser med fyrværkeri, der udgjorde omkring 300 kilo netto eksplosiv mængde. Kasserne havde alle fået revet mærkaterne af, så man ikke kunne se, hvor det kom fra.

Chaufføren ville heller ikke fortælle, hvor det kom fra. Han blev derfor sigtet for tyveri af de store mængder nytårskrudt.

På grund af de store mængder blev ammunitionsrydningstjenesten tilkaldt for at fjerne det hele på sikker vis.

Efter politiet spurgte yderligere ind til chaufførens identitet, indrømmede han, at han havde udgivet sig for at være en anden. Det viste sig, at han var en 41-årig mand fra Viborg, der i øvrigt var frakend kørekortet, så udover tyveri er han også sigtet for at have opgivet falsk navn og for kørsel uden førerret.

Derudover kan han formentlig også se frem til at blive sigtet for at have transporteret en større mængde fyrværkeri, der ikke var til eget brug.

Østjyllands Politi forsøger at finde frem til, hvor den enorme mængde fyrværkeriet stammer fra.