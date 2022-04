Stort gennembrud: Finder drabsmand efter årtier

Mere end 30 år efter, at tre unge kvinder blev dræbt og en anden kvinde blev seksuelt overfaldet, er det nu lykkedes for politiet i den amerikanske stat Indiana at finde frem til gerningsmanden bag de brutale forbrydelser.

Drabsmanden Harry Edward Greenwell blev identificeret gennem en særlig undersøgende dna-analyse. Det skriver Indiana State Police i en pressemeddelelse.

I analysen viste der sig at være et genetisk match, der fastslår, at Harry Edward Greenwell med meget stor sandsynlighed er gerningsmanden bag mordene på Vicki Heath i 1987, Margaret 'Peggy' Gill og Jeanne Gilbert i 1989 samt det seksuelle overfald på en ukendt kvinde i 1990.

De tre dræbte kvinder. Foto: Indiana State Police

Drabene har også været kendt som 'I-65' og 'Days Inn'-drabene, eftersom alle episoderne fandt sted på hoteller i Kentucky og Indiana.

Harry Edwars Greenwell har ifølge pressemeddelelsen haft en omfattende kriminel historik i årene fra 1963 til 1998. Han døde som 68-årig i 2013, mens han boede i Iowa.

Særlig metode

Siden mordene blev begået er der sket meget inden for dna-forskning. Derfor anmodede politiet i Indiana om assistance fra FBI i 2019 til at løse de uopklarede kvindedrab.

En af metoderne, der er blevet benyttet, er at uploade dna-profiler fra gerningssteder i en eller flere slægtsforskningsdatabaser for at identificere den kriminelles familiemedlemmer.

På denne måde lykkedes det at finde et match med et nært familiemedlem til Harry Edward Greenwell. Gennem dette match er det fastslået, at Greenwell med 99 procents sandsynlighed er den rigtige gerningsmand.

- Vi er ekstremt taknemmelige for de forskellige myndigheder, der har forpligtet sig til at løse de uopklarede drabssager i mere end 33 år, og som har arbejdet utrætteligt for at bringe vished til alle dem, der har været ofre for disse forbrydelser, siger Kimberly Gilbert Wright, der er datter til et af drabsofrene.

Under en pressekonference tirsdag udtalte politikommissær Douglas Carter, at han håbede, at gennembruddet bragte trøst hos hos de efterladte, at Harry Edward Greenwell ikke længere er i live.

