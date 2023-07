Stort politiopbud: Kvinde stukket ned

Københavns Politi er rykket talstærkt ud til Brohusgade på Nørrebro i København, hvor en kvinde tirsdag aften er blevet stukket med en kniv.

Det oplyser politiets vagtchef Jonathan Wald til B.T.

Politiet er i kontakt med to personer, hvoraf den ene er hende, der er blevet såret.

- Vi tror, at de to kender hinanden, men det er for tidligt at sige mere. Vi har en hypotese om, at den ene har stukket den anden, siger vagtchefen til mediet.

Der er endnu ingen oplysninger om den sårede kvindes tilstand.

Foto: Kenneth Meyer