Stort røgmysterie i København: Kan du også lugte det?

Hovedstadens Beredskab har tirsdag aften modtaget adskillige henvendelser om røglugt i København. Problemet er bare, at det umiddelbart ikke brænder

Tirsdag aften lugter det af røg flere steder i København.

Ekstra Bladet har selv konstateret røglugten i Indre By, ligesom flere personer skriver ind og fortæller, at røgen kan lugtes over store dele af byen.

Også Hovedstadens Beredskab bekræfter, at de siden klokken 18 har modtaget adskillige meldinger om lugt af røg - men der er bare et problem: Det brænder muligvis slet ikke.

- Vi kan også lugte det, men vi har altså ikke kunnet konstatere nogen brand nogle steder, fortæller vagthavende operationschef Michael Jonsen.

- Men vi har fået flere meldinger om et røglignende slør over byen.

Røg kan jo godt være giftigt - så kan den her røg være farlig?

- Nej, det tror jeg ikke. Det lugter som noget naturbrand, og det kan godt komme langt væk fra.

Der er jo et stort naturområde ude på Amager - kan det være derfra?

- Det har vi ikke kunnet lokalisere. Hvis det var, at der var eller havde været en brand, ville vi typisk få en masse meldinger om en præcis lokation, afslutter han.

