Stort slagsmål: Fem personer anholdt

Nordjyllands Politi har søndag aften anholdt fem personer i forbindelse med et større slagsmål i Hjørring. Ingen er alvorligt tilskadekomne

Søndag aften blev Nordjyllands Politi tilkaldt til Vendelbogade i Hjørring, hvor anmeldelsen gik på et slagsmål med flere involverede parter.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Jesper Sørensen til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen kom igennem 112 lige før klokken halv syv, og politikredsen sendte en patrulje til stedet. Patruljen kunne bekræfte, at der var gang i en uoverensstemmelse, og derfor blev flere patruljer sendt til stedet.

- Det er endt med, at i alt fem personer er anholdt og i vores varetægt lige nu. Ingen af de her fem personer er alvorligt tilskadekomne, og lige nu afventer vi at få afklaret, hvad der er foregået. Det står sådan lidt hen i det uvisse, siger han.

Nordjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en påkørsel kan have fundet sted. Foto: René Schütze

Mulig påkørsel

Vagtchefen kan ikke på stående fod fortælle, hvad der udløste slagsmålet, og hvad der præcist er sket. Dog kan han fortælle, at der muligvis er blevet kastet med sten. Han fortæller også, at en påkørsel kan have fundet sted.

- Der er muligt også en påkørsel med bil - dog uden alvorlig tilskadekomst. Om det er noget bevidst, eller om det er noget, der sker ved et uheld, skal vi jo lige have undersøgt.

Derfor er bilen blevet indbragt til undersøgelser, der skal vise, om der er skader eller spor på bilen.

Vagtchefen fortæller, at de fem mænd vil blive sigtet. Men hvad sigtelserne vil lyde på, og om de alle fem bliver sigtet for det samme, er endnu uvist. Dog mener vagtchefen, at de har fat i de relevante personer i sagen.

- Jeg tænker, at vi har styr på de personer, vi skal have styr på, afslutter han.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der holdt en indsatslederbil og spærrede vejen, imens en hvid bil blev bugseret væk. På fortorvet holdt en anden bil, og der var en minestrimmel hen over sidedøren.

Politiet er ikke længere til stede.