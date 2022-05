Stort uheld: Fire biler kørt sammen

Fire biler har været involveret i et uheld på Helsingørmotorvejen ved Brogårdsvej

Helsingørmotorvejen var tidligere mandag eftermiddag spærret ved Brogårdsvej i forbindelse med et uheld.

Nordsjællands Politi oplyste, at spærringen skyldtes et uheld, hvor fire biler var kørt sammen. To personer er efterfølgende bragt til behandling på hospitalet. Deres tilstand er ukendt.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere.

Som følge af uheldet er der opstået kø på strækningen mellem Kildegårdsvej og Gentofte N, og man kan forvente forlænget rejsetid på op til 15 minutter.

Opdateres ...