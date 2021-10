Stort uheld på motorvej: - Der er kaos

Et uheld på Køge Bugt Motorvejen skaber trafikalt kaos i myldretiden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi

Et uheld i sydgående retning ved afkørsel 32 Køge på Køge Bugt Motorvejen skaber i øjeblikket kø og trafikalt kaos.

Der er tale om et stort uheld med flere involverede.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får meldingen klokken 13.52 fra alarmcentralen. Der er sendt en ambulance, og en bil er væltet om på siden. Sådan en melding midt i myldretiden gør, at vi sender flere patruljer afsted for at få styr på det, siger politiets vagtchef Martin Bjerregaard.

Politiet har fået meldinger om, at der går fodgængere på motorvejen, hvilket formodes at være nogle af de implicerede bilister.

- Så der er kaos derude. Det kunne næsten ikke være værre - rent trafikalt, siger vagtchefen.

Politiet ved endnu ikke, om nogen er kommet alvorligt til skade, eller hvor mange tilskadekomne, der er tale om.

- Hvor mange parter, der er, eller hvor slemt det er, der må jeg være dig svar skyldig, siger Martin Bjerregaard.

Det vides heller ikke præcist, hvor stor betydning det får for trafikken, men ifølge Vejdirektoratet er der kø på motorvejen.

Selvom der stadigvæk er åbne vognbaner, så opfordres bilister til at finde alternativ rute. Køge Bugt Motorvejen er landets mest trafikerede motorvej, og ulykker i myldretiden kan give lange køer.