Straffede 11-årig datter med ridepisk

Far dømt for grov vold - kalder det selv opdragelse

Slag med ridepisk var ifølge en 44-årig mand fra Nyborg ren opdragelse af sin 11-årige datter. I går blev han dømt for grov vold i retten i Nyborg. Det skriver Fyens Stifttidende, som har fulgt retssagen.

To gange har manden slået sin datter med en ridepisk på undersiden af fødderne - ifølge faderen fordi pigen havde løjet for ham.

- Jeg ville ikke slå hende igen, hvis hun bare sagde sandheden. Jeg har prøvet at lære hende, at hun slipper for de store straffe, hvis hun siger sandheden, sagde han ifølge Fyens Stifttidende i retten.

Ved den ene episode sagde han også til datteren, at hvis hun humpede og ikke gik ordentligt, ville hun få flere slag.

Ved en tredje hændelse tog han fat i hendes hår, slog hendes hoved ind i et køkkenskab, gav hende en lussing og sparkede hende to gange, mens hun lå på gulvet.

Den episode fik moderen til at flytte ud af huset med børnene.

Den 11-årige har i en videoafhøring forklaret, at det siden hun var fire-fem år gammel var normalt, at hun med nogle måneders mellemrum blev slået.

Den 44-årige, som har forklaret, at han selv blev opdraget med vold, fik fem måneders ubetinget fængsel.