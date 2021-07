Straffesag om en milliard ligger langt ude i fremtiden

Tiltalen mod seks udenlandske mænd, der beskyldes for at have suget mere end en milliard kroner ud af den danske statskasse, kan nok først komme for retten om mere end et år.

Sådan lyder forventningen fra den advokat, der forsvarer tre af de tiltalte.

Retten i Glostrup kan tidligst i midten eller slutningen af 2022 behandle straffesagen, har advokat Christian Laubjerg påpeget i et retsmøde onsdag.

Her har dommer Nanna Blach bestemt, at Laubjergs tre britiske klienter skal varetægtsfængsles.

Der er grund til at tro, at Rajen Ranmal Shah, Anupe Dhorajiwala og Graham McKenzie Horn ikke vil dukke op til sagen.

Bagmandspolitiet har ikke kunnet afhøre de tre, og man har ikke lokaliseret de tre forretningsmænds aktuelle opholdssted.

Det har heller ikke givet pote at sende mændene e-mails, ligesom det har været forgæves at troppe op på deres opgivne adresser i England, fremgår det af onsdagens kendelse.

Imidlertid har forsvareren kæret kendelsen om varetægtsfængsling in absentia til Østre Landsret.

Trioen har tidligere været ansat i firmaet Solo Capital, som er blevet styret af Sanjay Shah. Sidstnævnte er tiltalt i en anden sag om bedrageri med hensyn til uberettiget refusion af udbytteskat. Her er beløbet over ni milliarder kroner.

De tre tiltales for sammen med tre amerikanske forretningsmænd, Matthew Stein, Jerome Lhote og Luke Beneville McGee, der havde overtaget majoriteten over den tyske bank North Channel Bank, at have tilrettelagt et slags skuespil, som gjorde det muligt at føre danske myndigheder bag lyset.

Der blev ifølge retten designet et lukket system, hvor handler med danske aktier var 'cirkulære i et konstrueret handelsforløb med ikke eksisterende aktiebeholdninger.'

Beviserne består blandt andet i mails, fremgår det af kendelsen.

I øvrigt har Bagmandspolitiets repræsentant, specialanklager Anders Møllmann, ment, at mistanken er overordentlig stærk - at den er 'særligt bestyrket', og at varetægtsfængslingen derfor bør ske af hensyn til befolkningens retsfølelse.

Dette har dommer Nanna Blach ikke taget stilling til. Hun nøjes med at slå fast, at mistanken er begrundet.