Straffesag om salg af brændstof til Syrien kan trække ud

Muligvis bliver en stor straffesag om brud på EU's sanktioner sat på pause i mange måneder.

Det er kommet frem i Retten i Odense, hvor to selskaber i Middelfart er tiltalt for at have sendt brændstof til fly for 648 millioner kroner til krigen i Syrien.

De tiltalte er selskabet Dan-Bunkering og dets moderselskab Bunker Holding. Desuden er en chef sat under tiltale. De skal have solgt enorme mængder til et russisk selskab.

Årsagen til en mulig stor forsinkelse af sagen er, at retten skal afgøre, om sagen skal udsættes på grund af en forelæggelse af et EU-retligt spørgsmål for EU-Domstolen.

De to anklagere og de tre forsvarere skal komme med deres indlæg om forelæggelse eller ej i den kommende uge. På det tidspunkt vil bevisførelsen være slut.

Retsformand Jens Lind har tirsdag formiddag nævnt, at der skal holdes en procedure den 24. november. Senere har en anklagerne fra Bagmandspolitiet oplyst, at det drejer sig om forelæggelse for EU-Domstolen.

Emnet har allerede under et tidligere retsmøde været luftet af advokat Jacob Skude Rasmussen, der forsvarer Dan-Bunkering.

Han har sagt, at et af sagens juridiske hovedspørgsmål er, om EU's forordning overhovedet omfatter fremmede regeringer og fremmede landes militær. Altså her Rusland og det russiske militær.

EU-forordningen forbyder al handel med brændstof til fly til Syrien. I straffesagen var de danske selskabers kunde Sovfracht, som er generalagent for den russiske flåde.

Handlerne fortsatte på et tidspunkt i selskabet Maritime Assistance, som blev bemandet af personer fra Sovfracht, er det kommet frem.

Forretningen blev enorm. I alt blev der sendt 172.000 ton mod Syrien, hævder anklagemyndigheden.

Dan-Bunkering fik bestilling af russerne og sørgede derefter for indkøb og levering. Produktet blev lastet i eller nær Tyrkiet, Grækenland, Cypern og Malta.

Sagen gik i gang 26. oktober.