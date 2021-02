Straksdom: Fængsel for kniv og skudsikker vest

En 47-årig mand er i dag. lørdag, ved Retten i Helsingør blevet idømt en såkaldt straksdom på tre måneders fængsel, oplyser anklager, Mie Kjær.

Mandens brøde består i, at han i natten til lørdag var i besiddelse af to knive og en skudsikker vest, da en politipatrulje i Gentofte standsede bilen, som manden var kørende i.

Manden, der er eks-rocker, er flere gange tidligere dømt for vold. Dertil kommer, at det ligeledes er fjerde gang, at han bliver taget med ulovlige knive.

I følge lovgivningen var der derfor basis for straksdommen.

I forhold til en straksdom for ulovlig kniv koster det første gang 40 dages fængsel, men fordi han gentagne gange tidligere er taget med kniv, kostede det altså manden tre måneders fængsel.