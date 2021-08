Stribevis af ældre kvinder snydes af falske bankmænd

Falske bankmænd er på spil i Aarhus Kommune. Så sent som tirsdag kunne Østjyllands Politi berette, at en 86-årig kvinde blev snydt til at udlevere sit dankort til en falsk medarbejder fra banken.

Nu er der fare på færde igen.

Onsdag er en 89-årig kvinde blevet ringet op af en ukendt gerningsmand, der efter sigende udgav sig for at være sikkerhedsvagt i en bank.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den falske sikkerhedsvagt fortalte kvinden i røret, at der var foregået en masse svindel i kommunen. Derfor ville en medarbejder hente hendes dankort og kode, så der kunne bestilles et nyt kort.

Under telefonsamtalen fik den ældre kvinde også besked på at blive i røret, indtil 'medarbejderen' var ankommet til adressen. Kvinden blev vejledt om at beskrive, hvilket tøj manden var iført. Dermed kunne de være sikre på, at der var tale om den rigtige person.

Den falske bankmand mødte op på adressen, hvor kvinden udleverede både dankort og kode til ham. Kort efter viste det sig, at der var blevet hævet flere tusinde kroner fra hendes konto.

Samme fremgangsmåde, samme type

Hos Østjyllands Politi er man opmærksomme på problematikken, og der ses et gentagende mønster i forbrydelserne.

- Det er noget (falske bankmænd, red.), som vi har set i Aarhus gennem en længere periode. Gerningsmændene bruger samme fremgangsmåde. Der er tale om ældre, der snydes af samme type mænd, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Poiliti.

- Vi opfordrer til, at man tager fat i ældre familiemedlemmer og fortæller dem, hvad de skal gøre, hvis de bliver ringet op af en medarbejder fra banken.

Østjyllands Politi arbejder på højtryk med efterforskningen.