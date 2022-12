Strid i misbrugsmiljø får mand til at kaste med salmiakspiritus

To mænd i 30'erne fra det københavnske misbrugsmiljø er indlagt på hospitalet, efter at de torsdag aften kom op at slås på Sundholmsvej på Amager.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

- Der var nogle, som var kommet op at toppes, og så var der en, som kastede med salmiakspiritus efter nogle andre, så der var en, der fik noget i øjnene, fortæller han.

- Så efter lidt tid blev der byttet rundt, så det var ham, der havde kastet med salmiakspiritus, der blev udsat for vold, tilføjer vagtchefen.

Midt i al tumulten faldt manden, som i første omgang havde kastet med den vandige opløsning af ammoniak, ned ad en trappe og blev slået bevidstløs.

- Han er bragt til hospitalet for nærmere undersøgelser. Jeg kender ikke tilstanden på ham, siger Henrik Brix.

Manden, som fik salmiakspiritus i øjnene, er kørt til hospitalet i Glostrup.

Ifølge politiet er det muligt, at der har været flere personer involveret i slagsmålet. Men præcis hvad der er gået forud for uenighederne, vides ikke.

- Det er et miljø, hvor de ikke er særlig meddelsomme, siger vagtchefen.

Det har endnu ikke været muligt at afhøre de to tilskadekomne.

Salmiakspiritus er en klar væske med en kraftig lugt, der blandt andet bruges til rengøring.

I Sundholmskvarteret på Amager ligger flere botilbud og plejetilbud for hjemløse og socialt udsatte.