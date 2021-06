Strid om ansigtsmaske førte til skuddrab

Mandag udspillede der sig en en ganske voldsom scene i et supermarked i Decatur - en mindre by i US-staten Georgia.

Her førte et mundhuggeri om en ansigtsmaske til, at en kassedame blev dræbt og flere personer blev kvæstet af skud, skriver politimyndigheden Georgia Bureau of Investigation i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at episoden udspandt sig tidligt om eftermiddagen. Her besøgte en 30-årig mand et lokalt supermarked, og da han stod ved kassen, opstod der et skænderi imellem manden og kassedamen omkring en ansigtsmaske.

Det nævnes ikke i pressemeddelelsen om det var fordi den 30-årige enten ikke bar maske, eventuelt bar masken forkert eller noget tredje, der førte til ordstriden.

Skænderiet førte dog til, at den 30-årige forlod supermarkedet uden varer. Øjeblikket trådte han atter ind i butikken - denne gang bevæbnet med en pistol - hvor han gik direkte over til kassedamen og affyrede skud imod hende.

En lokal betjent, der ved siden af sit arbejde i politiet, også arbejdede i supermarkedet kom til, og han forsøgte i første omgang at blande sig. Dette førte dog til, at den 30-årige i stedet rettede sin pistol imod betjenten.

Betjenten var dog bevæbnet og trak sit våben, og det kom til skyderi imellem betjenten og den 30-årige. Her blev begge kvæstet.

Andre betjente var alarmeret og ankom til supermarkedet samtidig med, at den nu kvæstede 30-årige forsøgte at kravle ud. Her blev den 30-årige anholdt.

Kassedamen blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset. Yderligere en ansat i supermarkedet blev ramt af et strejfskud og blev behandlet på gerningsstedet.