Strid om fiskepriser forsinker langvarig sag om kvotefusk

Det trækker ud med at få sat et punktum for den hidtil største kriminalsag i dansk fiskeri.

Retten i Holstebro tog 24. februar hul på sagen om formodet fusk med fiskekvoter med storfiskeren Henning Kjeldsen og ni andre på anklagebænken.

Forventningen var dengang, at man skulle bruge 25 dage på sagen.

Men onsdag – otte måneder efter sagens opstart - verserer sagen fortsat i retssal A på retsdag nummer 38.

Det er et slagsmål om priserne på fisk, der har fået sagen til at trække voldsomt ud.

Bagmandspolitiet har oprindeligt fremsat krav om konfiskation af 231 millioner kroner mod den nordjyske fisker og en række fiskeriselskaber, som han anklages for at have kontrolleret.

Det er ifølge anklagen værdien af de fisk, som er landet, og som ifølge anklagemyndigheden udgør en uretmæssig fortjeneste.

Men beregningerne anfægtes af fiskerens advokat, Olaf Koktvedgaard.

Han mener, at beregningerne tager udgangspunkt i gennemsnitspriser på fisk, der ikke har noget at gøre med de priser, der reelt var på fiskene, da de blev fanget.

Det har ført til omfattende genberegninger og afhøringer af nye vidner.

Kravet om konfiskation er undervejs blevet nedsat til 210 millioner kroner.

Men ved retsmødets begyndelse onsdag varsler sagens anklager, Ane Kallmayer Bach, at der er et nyt, revideret krav på vej.

Hvad det ligger på, har hun ikke løftet sløret for.

Hun går i gang med at læse de tilgrundliggende beregninger op, da storfiskeren iført blå Hugo Boss-hættetrøje pludselig afbryder:

- Er der snart tissepause?

Retsformanden bebuder en formiddagspause, og den 58-årige fisker med en karakteristisk guldørering i venstre øre iler ud på det nærmeste toilet.

Hans kone er ligesom seks andre tiltalt for at agere stråmand for Henning Kjeldsen.

Men hun er som den eneste af de tiltalte ikke til stede onsdag grundet en sygemelding.

Efter et næsten syv timer langt retsmøde afsluttes bevisførelse og dokumentation onsdag eftermiddag.

Sagen genoptages torsdag 4. november, hvor anklageren kommer med sine afsluttende bemærkninger i sagen. Dagen efter er det forsvarsadvokaternes tur.

Hvornår der falder dom i sagen er endnu uvist.

Ud over konfiskation og en bøde går anklagemyndigheden efter at få Henning Kjeldsen frakendt retten til erhvervsmæssigt fiskeri.

Desuden vil anklageren have frakendt en advokat og en revisor, der har rådgivet fiskeren, retten til at udøve deres virksomhed.

Alle de tiltalte nægter sig skyldige og går efter at blive frifundet.