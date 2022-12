Strid om Gucci-ring: Stukket fire gange med kniv

En 17-årig mand er sigtet og under afhøring i retten for et voldsomt knivoverfald og drabsforsøg på en anden teenager i Roskilde - offerets tilstand var i første omgang kritisk

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En rank og på overfladen helt rolig 17-årig mand med velplejet frisure fortrak ikke en mine, da han torsdag blev konfronteret med en livsfarlig og blodig forbrydelse, som Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at han er skyldig i.

I Retssal 3 læste anklagerfuldmægtig Sebastian Stentoft op, at teenageren er sigtet for at have forsøgt at slå en et år yngre mand ihjel med to knivstik i ryggen samt ét i offerets lår og ét i en af hans arme.

Overfaldet skete 15. december klokken 18 på en parkeringsplads for enden af Vindingevej i Roskilde.

Midt- og Vestsjællands Politi meldte samme aften ud, at gerningsmanden havde været maskeret og klædt i sort tøj, og at gerningsvåbnet var en cirka 20 centimeter lang kniv.

Det dramatiske forløb udspillede sig forrige torsdag ved 18-tiden her i den vestlige ende af Vindingevej i Roskilde. Foto: Felix Bech Jensen. Foto: Kenneth Meyer

Målet for angrebet - en 18-årig mand - havde, hvad politiets vagtchef beskrev som, 'voldsomme kvæstelser', og hans tilstand blev i første omgang kategoriseret som kritisk. Han blev senere stabiliseret på en akutafdeling.

Teenager nægter sig skyldig

Overfaldet kastede en efterlysning af sig, og vagtchef Asger Bechstrøm meldte ud, at politiet havde 'mange grene' at gribe fat i. Ud på eftermiddagen seks dage senere lykkedes det da også efterforskerne at anholde den nu sigtede mand.

Han nægter sig skyldig

Det fremgår af sigtelsen, at de to teenagere forrige torsdag mødtes i det tæt befærdede område få hundrede meter fra Roskilde Banegård, og at den nu sigtede teenager lagde ud med at opfordre den et år ældre mand til at købe en fingerring af mærket Gucci.

Efter en kort ordveksling trak den yngste efter politiets opfattelse kniven og stak med den.

Drabsforsøget 'mislykkedes' ifølge sigtelsen udelukkende fordi offeret ydede modstand.

Fedtet ind i røverisag

Dommeren lukkede derefter dørene for pressen. Dommeren afviste Ekstra Bladets protester og gav anklageren medhold i, at en åben afhøring kunne skade politiets efterforskning.

Sebastian Stentoft argumenterede blandt andet med, at der i dagene op til teenagerens anholdelse blev afsagt en række kendelser mod personer, og at politiet gerne vil undgå, at de får indblik i den 17-åriges forklaring.

Politiet arbejdede målrettet på gerningsstedet efter det blodige knivoverfald. Foto: Kenneth Meyer

Det er derfor uklart, hvilket motiv der kan ligge bag det blodige knivoverfald. Men Ekstra Bladet erfarer, at der foreløbig ikke er noget, der tyder på, at det har forbindelse til det organiserede bandemiljø.

Ekstra Bladet erfarer desuden, at den sigtede sidste år var anholdt og sigtet i en sag om knivtrusler og gaderøveri i København.

På det tidspunkt var han 16 år. Det er uklart, hvordan det retslige efterspil udviklede sig. Men den unge mand er nu under tilsyn af en værge, som tager sig af hans økonomi og personlige forhold.