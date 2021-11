Strøget afspærret grundet løse stilladsdele

Løse stænger og plader på et stillads fik lørdag eftermiddag Hovedstadens Beredskab til at afspærre en del af Strøget.

- Med den blæst der er i dag, er vi bange for, at det falder ned, sagde vagtchef Frank Trier Mikkelsen.

Der er tale om et stillads i starten af Strøget ved Rådhuspladsen.

Omkring klokken 14.40 blev der igen åbnet op, efter brandvæsnet havde færdiggjort arbejdet.

Tivoli-Garden sendt væk

På gaden var der tæt af mennesker, der kiggede længselsfuldt ned ad Strøget, da Ekstra Bladet kiggede forbi.

Der udspillede sig samtidig lidt af et kaos, da Tivoli-Garden pludselig kom forbi og måtte marchere forbi brandbilerne og retur til Tivoli.

En politibetjent på stedet fortalte, at det ellers var planen, at garden skulle have været en tur ned ad Strøget.