Strømmer til efter Wagner-leders død

Natten igennem er det strømmet til med sørgende russere, der har lagt blomster foran Wagner-gruppens hovedkvarter i den russiske by Sankt Petersborg.

På billeder fra stedet ses par holde om hinanden, mænd der knæler foran et blomsterhav og kvinder, der tørrer tårer væk fra deres kinder.

Det sker, efter at russiske luftfartsmyndigheder sent onsdag aften kunne bekræfte, at den berygtede Wagner-boss Jevgenij Prigozjin var om bord på et fly, der tidligere på aftenen styrtede ned mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Folk står som forstenet foran blomsterhavet. Foto: Ritzau Scanpix

Ruslands ministerium for katastrofehændelser havde forinden oplyst, at alle ti ombordværende blev dræbt i styrtet, heriblandt Wagner-grundlæggeren Dmitrij Utkin.

Tænder lys

Foran Wagner-hovedkvarteret har indbyggere opsat et stort banner med påskriften 'Vi står sammen', og rundt om er der tændt stearinlys og lagt blomster.

Forbipasserende lægger blomster og tænder lys. Foto: Ritzau Scanpix

Også på en af Wagner-gruppens kanaler på beskedtjenesten Telegram hyldes Jevgenij Prigozjin, mens 'forrædere af Rusland' fordømmes.

'Lederen af ​​Wagner-gruppen, Ruslands helt, en sand patriot af hans moderland, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, døde som følge af handlinger fra forrædere mod Rusland', skriver kanalen og tilføjer:



'Men selv i helvede vil han være den bedste! Ære til Rusland!'

Wagner-gruppen stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse.

Soldaterne nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, en af Putins allierede, fik dem til at stoppe og vende om.

Aftalen indebar blandt andet, at Prigozjin skulle forlade Rusland og bosætte sig i Belarus. Til gengæld lovede den russiske præsident ham og hans soldater amnesti.

Beskylder Putin

En aftale mange verdensledere dog ikke har givet meget for.

Efter nyheden om Prigozjins død har USA's præsident, Joe Biden, udtalt, at han ikke vil være overrasket, hvis Putin har en finger med i spillet:

- Jeg ved ikke med sikkerhed, hvad der er sket. Men jeg er ikke overrasket. Der er ikke meget, der sker i Rusland, uden at Putin står bag. Men jeg ved ikke nok til at kende svaret, har Biden udtalt.

Natten igennem er folk strømmet til hovedkvarteret. Foto: Ritzau Scanpix

Også Estlands premierminister, Kaja Kallas, peger pilen mod Putin.

- Hvis det her er sandt, så viser det, at Putin er klar til at udslette alle sine fjender. Det må skræmme alle, der overvejer at udtrykke en mening, der adskiller sig fra hans, siger hun til det amerikanske medie CNN.

