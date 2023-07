Stukket ned på Christiania: Gerningsmand på fri fod

Området omkring Christiania blev torsdag eftermiddag endnu engang indhyllet i blå blink, efter Københavns Politi 15.37 modtog en anmeldelse om knivstikkeri.

Fredag formiddag er der fortsat ingen anholdte i sagen, oplyser politikredsen til Ekstra Bladet.

Knivstikkeriet skete ved Mækevejen på Christiania, hvor en 28-årig mand blev ramt af kniv.

- Den forurettede er alvorlig tilskadekommen og er blevet kørt til hospitalet med ambulance, lød meldingen fra vagtchefen torsdag eftermiddag.

Over for Ekstra Bladet ønsker politiet fredag ikke at kommentere, hvorvidt offeret har et tilhørsforhold til fristaden, eller om knivstikkeriet trækker tråde til det organiserede rocker-bandemiljø omkring Pusher Street.

Københavns Politi ønsker heller ikke at komme det mulige motiv nærmere på nuværende tidspunkt.

Har man oplysninger i sagen, hører politiet meget gerne fra en på telefon 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Politiet sikrede spor på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer