Stukket ned til fest: Jaloux over piger

Københavns Vestegns Politi har natten til søndag modtaget en anmeldelse om knivstikkeri på Glerupvej 24 i Rødovre, hvor to unge mænd på henholdsvis 19 og 22 år er blevet ramt.

Både den 19-årige og 22-årige er blevet behandlet for knivlæsioner, men er begge stabile og uden for livsfare.

Det oplyser politiet på Twitter.

Ifølge Jeanette Madsen, der lejer ejendommen, hvor knivstikkeriet fandt sted er knivstikkeriet sket under en fest. De to unge fyre er ansat i hendes mands håndværkerfirma.

- Så vidt jeg kan forstå, har de inviteret nogle piger over, mens de har siddet og drukket og hørt musik. Pludselig dukker der omkring fem unge op, og så opstår knivstikkeriet på grund af noget jalouxi, fortæller Jeanette Madsen til Ekstra Bladet.

Hendes mand var til stede på adressen, da episoden fandt sted, og Jeanette Madsen fortæller, at han havde låst sig inde og ringet efter hjælp.

Jeanette Madsen mener, at den ene af de to mænd blev ramt af knivstik i låret.

Teknikere har søndag morgen været forbi adressen. Foto: Kenneth Meyer

Anmeldelsen indløb 01.17, og politiet er nu i gang med et større efterforskningsarbejde for at kortlægge motivet for knivstikkeriet.

Knivstikkeriet har umiddelbart ikke relation til bandemiljøet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.