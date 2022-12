Styrelse: Tiltalt læge opførte sig seksuelt

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 30-årig voldtægtstiltalt læge udøvede ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed seksualiseret adfærd over for to af sine kvindelige patienter, da han lavede vaginale og rektale undersøgelser på dem.

Det kom frem på sagens fjerde og sidste retsdag under anklager Rosa Papes dokumentation af sagen.

Den ene af kvinderne var til behandling med en knæskade på Viborg Sygehus skadestue, mens den anden kvinde var indlagt med influenza på Aarhus Universitetshospitals akutafdeling, da den unge læge ifølge kvinderne foretog dybt grænseoverskridende og krænkende undersøgelser af blandt andet deres underliv.

Lægen nægter sig skyldig - selv hævder han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet.

Men ingen af undersøgelserne er journaliseret, og en lang række af mere erfarne kollegaer har alle uafhængigt forklaret, at de aldrig havde fundet grundlag til undersøgelserne.

Den samme konklusion er Styrelsen for Patient altså kommet til, og som følge deraf mener, at den 30-årige læge bør få frataget sin autorisation.

'Hr. doktor'

Begge kvinder har uafhængigt af hinanden forklaret, hvordan den 30-årige læge skulle have omtalt sig selv i tredje person, mens han foretog undersøgelserne.

Ifølge de forurettede skulle han have kaldt sig selv for henholdsvis 'hr. doktor' og 'Doktor C (mandens forbogstav, red.)'. Ved den ene kvinde skulle han også have ført hendes hånd hen til sit erigerede lem og spurgt, om hun kunne mærke, at han var begejstret.

- Det hele havde mere seksuelle undertoner, end det mindede om en undersøgelse, sagde en af de forurettede under sin vidneforklaring.

Fælles for dem begge er også, at den 30-årige læge ikke journaliserede de meget grundige undersøgelser.

- Han ser stort på sin arbejdstid, men han når ikke at journalisere den her top til tå-undersøgelse, og han vender den heller ikke med sin bagvagt, sagde anklager Rosa Pape under sine afsluttende bemærkninger.

I sagen indgår yderligere to forurettede, som den unge læge er tiltalt for at have befølt på brysterne, mens de var til behandling for en brækket fod og en skadet albue.

- Det skriger til himlen, at det her ikke ligger inden for det lægelige skøn, sagde anklageren under sin procedure, hvor hun kræver den 30-årige tiltalte idømt tre år og seks måneders fængsel samt fratages retten til at udøve lægegerning.

Den 30-årige læge har siddet varetægtsfængslet siden marts. Der ventes at falde dom onsdag eftermiddag.