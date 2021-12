Styrmand drak fem øl inden skibskollision

En 31-årig engelsk styrmand havde drukket fem lyse øl på vagten, da hans skib 'Scot Carrier' sejlede det danske skib Karin Høj i sænk i Østersøen 13. december ved 3-tiden om natten.

Det kom frem i Københavns dommervagt i dag, hvor den 31-årige blev varetægtsfængslet 'in absentia' med henblik på udlevering fra Sverige, hvor han torsdag blev fængslet i 14 dage.

Et dansk besætningsmedlem er fundet død, mens en anden dansker ombord på Karin Høj stadig er savnet.

Styrmanden sigtes for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og fareforvoldelse. Hans promille blev målt til 0,457 - men det var klokken ni næste morgen, så politiet skal nu forsøge at klarlægge, hvad promillen har været på ulykkestidspunktet.

Alene på broen

Styrmanden var alene på broen, da ulykken skete, mens overstyrmanden angiveligt lå og sov. Styrmanden nægter sig skyldig. Også den sovende styrmand var alkoholpåvirket, da han blev anholdt af svensk politi.

Anklager Anders Larsson oplyser, at han nu er ved at udarbejde en arrestordre, der skal sendes til Sverige, så udleveringen til Danmark kan ske.

Det afdøde besætningsmedlem blev fundet i skibets kahyt, mens den anden formodes at være faldet over bord ved kollisionen, hvor Karin Høj kæntrede og endte med bunden i vejret i internationalt farvand mellem Ystad og Bornholm.

Der blev hørt skrig fra vandet efter ulykken, blev det oplyst i dommervagten.

Styrmanden har forklaret svensk politi, at han ikke så det danske skib før i sidste øjeblik. Han forsøgte at styre udenom, men kunne ikke undgå kollisionen.