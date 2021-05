'Sugardate' med 17-årig pige endte i røveri

En mand havde aftalt en ’sugardate’ med en 17-årig pige, der kom hjem til hans lejlighed i Valby. Men i stedet for at få sex mod betaling, blev han udsat for et groft røveriforsøg, da to maskerede mænd bankede på døren bevæbnede med en kødhammer og en hardballpistol og råbte: ’Det er et røveri’.

Den 17-årige pige og de to formodede røvere på 24 og 21 år stilles mandag for Retten på Frederiksberg tiltalt for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed og grov vold. De nægter sig skyldige.

Ifølge tiltalen agerede den 17-årige ’lokkedue’, da hun 27. januar cirka klokken 19.20 efter aftale indfandt sig hos manden i Valby for at have samleje med ham mod betaling. På ’ukendt vis’ gav hun signal til de to medtiltalte, der kort efter bankede på døren.

Offer gjorde modstand

Manden åbnede, og røverne forsøgte straks at trænge ind i lejligheden, men manden gjorde modstand. Han forsøgte at lukke døren, men den 24-årige satte en fod i døren og slog ud efter manden med kødhammeren, dog uden at ramme.

I det samme affyrede den 21-årige tre skud med hardball-pistolen mod manden, men også uden at ramme. Så fik offeret vristet kødhammeren fra den 24-årige og slog ham på hånden. Det fik røverne til at miste modet, og de løb fra stedet uden udbytte.

Politiet kom hurtigt på sporet af røverne, og allerede dagen efter blev den 17–årige pige varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution, hvor hun stadig sidder. De to mænd blev også anholdt og varetægtsfængslet. Begge var i forvejen kendt af politiet, den 21-årige er tidligere straffet for vold.