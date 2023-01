Sulten tyv på spil: Stjal 100 pizzaer

Efter en rigtig god bytur, er der ikke noget bedre end fedtet mad.

Om det også gjorde sig gældende i Vojens i weekenden, vides ikke. Men på Vojensvej - ved DSV tæt på Over Jerstal - var der i hvert fald en sulten person løs med meget lange fingre.

Det skriver JydskeVestkysten, der har talt med Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der blev stjålet 96 kasser med frysepizzaer til en værdi af 3500 kroner. Når man stjæler knap 100 pizzaer, så har nogen været sultne.

Pizzaerne blev stjålet fra en rumænsk indregistreret lastbil, der ikke var låst, og hændelsen udspillede sig et sted imellem lørdag klokken 5 og søndag klokken 16.30.

Stribe af indbrud

Syd- og Sønderjyllands Politi er ikke den eneste politikreds, hvor biltyverier finder sted.

Hos Østjyllands Politi var de forleden dag ude med en opfordring til kredsens borgere.

Annonce:

De har i løbet af weekenden modtaget over 40 anmeldelser om indbrud i biler.

- Umiddelbart tror vi ikke, at det er de samme gerningsmænd, der står bag alle indbruddene. Men vi skal have stoppet den her stime af tyverier, og vi håber, at borgerne vil hjælpe os, sagde vicepolitiinspektør fra Østjyllands Politi, Gert Bisgaard, i meddelelsen, til Ritzau.

Indbruddene er sket både i det centrale, vestlige og nordlige Aarhus.

I de fleste tilfælde har fremgangsmåden været den samme. Gerningsmændene har knust en rude og taget, hvad der ligger i bilen.

Ser man noget mistænkeligt, eller har man oplysninger omkring indbruddene, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på telefonnummeret 114.