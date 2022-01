Sundhedsskadelige dampe: Otte kørt på skadestuen

Sent mandag aften klokken 22.22 måtte politiet rykke ud til fabrikken McBride i Hammel.

På fabrikken, hvor man fremstiller rengøringsprodukter, havde man kommet til at lave et uheldigt miks af kemikalier, som afgav sundhedsskadelige dampe.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Ingen er i livsfare, men de otte personer, der har stået og mikset kemikalierne havde lidt åndedrætsbesvær og er kørt til kontrol på skadestuen, fortæller vagtchef Mikkel Møldrup.

Vagtchefen oplyser desuden, at situationen er ved at være under kontrol, og at politiet er til stede ved McBride til klokken cirka 01.30.