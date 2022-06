Sur kvinde gik amok på genbrugsplads

Politiet måtte mandag rykke ud til en genbrugsplads på Skovsøvej i Slagelse, hvor en 48-årig kvinde fra Korsør var gået amok.

Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kvindens raseri blev udløst, efter en medarbejder på genbrugspladsen havde vejledt hende om at sortere sit affald korrekt. Vejledningen havde imidlertid ikke den ønskede effekt, og kvinden blev sur.

Den rasende kvinde steg ind i sin bil, startede den og satte kursen direkte mod den ansatte og en af hans kolleger. Lige før hun ramte dem, svingede hun væk.

Da politiet ankom til genbrugspladsen, blev hun sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Kvindens adfærd betragtes som vanvidskørsel, og politiet beslaglagde derfor hendes bil på stedet.

Politiet modtog anmeldelsen mandag klokken 10.27.