Svær jul for tyveknægte

Julen 2020 var ikke, som den plejede at være. Og en helt særlig befolkningsgruppe har formentlig været blandt de mange, der har bandet coronaen langt væk. Nemlig indbrudstyvene.

Ifølge Rigspolitiet har de haft særdeles svære vilkår af den simple grund, at flere blev hjemme julen. Antallet af indbrudsanmeldelser i juledagene er halveret i forhold til 2019, og det er det laveste, der er set i ti år.

Det viser tallene fra Rigspolitiet og Danmarks Statistik. De viser også, at den seneste jul følger en generel tendens med at antallet af indbrud er faldende. Den udvikling begyndte allerede før, at danskerne indtog hjemmekontorerne, og ifølge Det kriminalpræventive Råd vidner det om, at naboer er synlige og aktive og skræmmer tyvene væk.

De bedste råd: Kom indbrudssikkert gennem julen

Rigspolitiet opfordrer danskerne til at holde fast i den gode udvikling med Nabohjælp.

- De borgere, som er aktive nabohjælpere til hverdag og i ferier, fortjener en tak. Vi ved fra forskningen, at Nabohjælp kan forebygge op mod hvert fjerde indbrud.

- Så det stigende antal nabohjælpere har helt sikkert en betydning for det faldende indbrudstal, er Politiinspektør i Rigspolitiet Henrik Sønderby citeret for at sige i en pressemeddelelse.

200.000 danskere bruger allerede Nabohjælps app til at koordinere feriehjælp og advare naboerne om indbrud og mistænkelig adfærd.