Sværtbevæbnede betjente i aktion: Undersøgte mistænkeligt forhold

Både politiets forhandler og hundepatruljer var til stede i den lille by Nim, hvor to personer torsdag formiddag er blevet anholdt

Mere end 10 sværtbevæbnede betjene rykkede torsdag ud på en adresse i Nim i Østjylland.

To personer er efterfølgende blevet anholdt.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi over for Horsens Folkeblad.

- Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt to personer. Der er ro på derude, men vi bliver på stedet et stykke tid endnu, siger Stig Simonsen til mediet.

Ordensmagten holder fortsat kortene tæt ind til kroppen. De vil ikke ud med, hvad der lå til grund for den storstilede aktion.

Mistænkeligt forhold

Første anmeldelse tikkede ind klokken 06.54. Anmeldelsen lød på et mistænkeligt forhold, hvilket fik politiet til at rykke massivt ud.

Flere sværtbevæbnede betjente og hundepatruljer deltog i aktionen, hvor en række huse i området omkring Østerbyvej og Hovedgaden var genstand for overvågning. I samme ombæring blev området spærret af.

Folkebladet skriver også, at en ambulance var til stede, men den holdt sig i behørig afstand for begivenhederne. Betjentene ønskede ikke at udtale sig til pressen, men ifølge Folkebladet bad betjente deres fremmødte journalist på stedet om at holde afstand 'for egen sikkerheds skyld'.

Ingen fare

Politiets forhandler ankom kort tid før klokken 09.00 til området, hvor hun i følgeskab med flere hundepatruljer og betjente bevægede sig mod en ejendom på Østerbyvej, skriver Folkebladet.

Det er uvist, hvorvidt nogle er kommet til skade i aktionen, men vagtchefen fortæller, at der ikke er fare for beboere i området.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.