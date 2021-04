Et svævefly er knækket, efter det ramte en mark nær Herning

Syd for Arnborg ved Herning er et svævefly knækket, efter det ramte en mark. Piloten er blevet fløjet med helikopter til behandling i et traumecenter.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.

- Piloten var ved bevidsthed, da politiet ankom. Og vi er ved at undersøge, hvordan uheldet skete.

Opdateres ...