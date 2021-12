Svensk drama: Bus væltet

En bus med 18 passagerer er væltet tæt på den svenske landsby Fredika.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Af de 18 passagerer er fire personer kommet lettere til skade i forbindelse med ulykken, oplyser Magnus Öhman, der er redningschef for beredskabet i Åsele Kommune, ifølge det svenske medie.

- Lige nu forsøger vi at få dem ud, der har brug for pleje. Men der er koldt på stedet, og der er et stykke tid til, at en erstatningsbus kommer, siger han.

I øjeblikket arbejder en ambulancehelikopter og flere ambulancer på stedet.

Avisen VK kom i første omgang med oplysninger om, at det var 30 personer, som var med i bussen under ulykken.

Anmeldelsen om ulykken kom klokken 11.53.