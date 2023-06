Svensk efterretningstjeneste slår til i PET-aktion

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, har ransaget en adresse i Malmø-området.

Aktionen sker på baggrund af en anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark.

Der er angiveligt tale om en ransagelse i forbindelse med en terrorsag, der er knyttet til Islamisk Stat. Det skriver svenske TV4, og det bekræftes af en svensk anklager.

Ekstra Bladet har rakt ud til PET for en kommentar.

'PET kommenterer ikke på operationelle forhold,' lyder det kortfattet i en mail.

Grundet sagens karakter er det småt med oplysninger, men anklageren ved den nationale sikkerhedstjeneste i Sverige, der har ført sagen fra svensk side, var manden bag godkendelsen af ransagningen, skriver mediet.

- Det var for et par dage siden, men jeg vil ikke sige, hvilken dato det var. Det handler om hjælp til beslaglæggelser i en igangværende dansk sag, siger anklager Henrik Olin.

Annonce:

Genstande beslaglagt

Ifølge TV4 er de formodede kriminelle tilknyttet Islamisk Stat.

Efter henvendelsen fra PET har sikkerhedspolitiet slået til på adressen ved Malmø, hvor i alt ti forskellige genstande er blevet beslaglagt.

Henrik Olin har dog ikke ønsket at fortælle, hvilke genstande der er tale om.

- Det er en igangværende efterforskning med forundersøgelseshemmelighed, så jeg kan ikke kommentere indholdet, eller hvad det drejer sig om, men kun at vi har bistået med hjælp i form af husundersøgelser og beslaglæggelser, siger han til mediet.

Torsdag blev det besluttet i en svensk byret, at genstandene skal afleveres til de danske myndigheder, fremgår det af TV4.

Der er desuden en person med tilknytning til ransagningen, der skulle være interessant for sagen, men ifølge juridiske dokumenter fremgår det, at myndighederne forsøgte at få fat i personen, men ifølge anklageren er det 'sandsynligt, at han holder sig væk', lyder det.