Svensk milliardær kørte for stærkt: Får vanvidsbøde

En rigmand fra Sverige har fået en bøde på godt 900.000 kroner for at køre for stærkt i Finland

Man skal passe på med at træde for hårdt på speederen i Finland.

Foruden at være til fare for andre i trafikken ved at køre for stærkt er der nemlig også klækkelige bøder at se frem til, hvis man bliver nappet af ordensmagten.

Det gjorde den svenske mangemilliardær Anders Wiklöf lørdag på den finske ø Åland i Østersøen mellem Sverige i Finland.

Bøde efter indkomst

Ifølge det svenske medie Expressen stod politiet her på en strækning, hvor den maksimalt tilladte hastighed netop var blevet sænket fra 70 kilometer i timen til 50.

- Jeg var lige begyndt at sætte farten ned, men det gik vist ikke hurtigt nok, indleder Anders Wiklöf ifølge avisen til lokalmediet Nya Åland.

Det var ganske rigtigt ikke nok til at undgå at blive fanget i en fartkontrol. Herefter fik den 76-årige finansmand en bøde for at bringe trafiksikkerheden i fare. Derudover blev kørekortet frakendt i ti dage.

Bøden lød på hele 121.000 euro - cirka 900.000 kroner.

Årsagen til den enorme sum er, at Finland sætter bødens størrelse efter den beskattede indkomst.

- Men jeg har hørt, at de skal spare halvanden milliard på sundhedsvæsenet i Finland, så jeg håber, at pengene kan udfylde et hul der, lyder det videre fra rigmanden i et forsøg på at være humoristisk.

Tidligere bøder

Anders Wiklöft er ikke en hr. hvem som helst. Forretningsmanden er Ålands rigeste og har blandt andet tjent sin formue på at sælge toldfrie varer og drive en bank.

Han er heller ikke et ubeskrevet blad for ordensmagten på den lille ø med de godt 30.000 indbyggere.

Det er nemlig langtfra første gang, Wiklöf er blevet ramt af store fartbøder efter at have overskredet fartgrænsen på Ålands 50 veje.

I 2013 fik den svenske milliardær en bøde på 712.000 kr. for at køre 27 km i timen for stærkt.

Fem år senere måtte han hoste op med 40.000 kroner for at have kørt 71 kilometer i timen i en 50-zone.